Менало: Я проти того, щоб грати цей матч

Ще один футболіст боснійської збірної виступив проти матчу з росією. Півзахисник Лука Менало висловив свою думку щодо поєдинку, який запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.

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Гравець загребського Динамо запевнив, що не буде пхатись у політичні питання, але не хоче, щоб його збірна грала проти команди, яка розпочала війну в Україні.

Моя позиція полягає в тому, що я не хочу втручатися у політичні питання і просто не вважаю себе компетентним у цій сфері. Моя позиція чітка, і я проти того, щоб грати цей матч, але я не можу бути людиною, яка скаже, правильно це чи ні. Є набагато розумніші та відповідальніші люди, ніж я, і вони повинні знати, що роблять. Моя думка відома,

– сказав Менало.

Боснію можуть покарати