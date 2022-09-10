Джеко: Я завжди виступаю лише за мир

Нападник і капітан збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відмовляється грати у спарингу з росією. Футболіст наголосив, що він солідарний з українцями.

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Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Асоціація знає мою думку. На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме БіГ, але у мене є чітка позиція, яка не включає участі у цій грі, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний час для них,

– сказав капітан Боснії та Герцоговини.

Зазначимо, що Джеко не перший хто заявив про відмову грати з росією. Півзахисник Міралем П'янич також виступив проти гри з росіянами.

Мер Сараєво Беньяміна Карич теж обурило рішення національної команди Боснії та Герцоговини зіграти з представниками країни агресора. Вона навіть пригрозила Футбольній Асоціації країни.

Після повномасштабного нападу росії на Україну футбол країни агресорки почали ізольовувати. Клуби виключили з єврокубків, а збірну – з плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу, також російську збірну з футболу також виключили з розіграшу Ліги націй.