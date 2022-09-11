Фанати проти гри з росією
Лідери збірної Боснії і Герцеговини висловив свою підтримку Україні та відмовились брати участь у поєдинку проти національної команди з ворожої країни. Тепер за справу взялись фанати європейської збірної.
До теми Мер Сараєво розкритикувала рішення ФА Боснії та Герцеговини зіграти товариський матч із росією
Уболівальники Боснії і Герцеговини закликають бойкотувати товариський матч проти росії. Ця зустріч повинна відбутись 19 листопада у санкт-петербурзі.
До цього поєдинку росіяни зіграють проти Киргизії та Ірану. Це ще дві збірні, які співають оди владіміру путіну та стоять на боці росії.
Що відомо про скандальний матч
- Футболісти Боснії і Герцеговини Ервін Зукановіч, Едін Джеко та Міралем П'янич виступили проти контрольного спарингу проти росії. Зукановіч заявив, що президент Асоціації своєю згодою на пропозицію росіян зробив ганебний вчинок.
- П'янич першим прокоментував цю сенсаційну новину про товариський поєдинок. Провідні футболісти цієї європейської збірної не будуть грати проти російської команди.
- УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити проведення цього матчу.