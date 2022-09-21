Желькович: Заборони на участь у них немає
Президент Асоціації тримається вислову "спорт поза політикою". Хоча це зовсім не так, спорт дотичний до політичних питань.
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Віко Желькович навіть не думає відмовлятись від гри збірною його країни та російською національною командою. Боснійський глава запевнив, що УЄФА дала свою згоду на проведення такого поєдинку.
Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА на те, щоб зіграти цей матч. Вони дійсно призупинили участь росії в офіційних поєдинках. Але якщо говорити про товариські матчі, то заборони на участь у них немає,
– сказав Желькович.
Футболісти відмовляються від участі у цьому матчі
- Цікаво, яким буде склад Боснії і Герцеговини на цю гру, якщо вона таки відбудеться, якщо більшість футболістів відмовляються грати проти росії. Лідери команди Едін Джеко та Міралем П'яніч солідарні з Україною. Лука Менало теж приєднався до цього списку. Його позиція проста: "Я проти цього матчу".
- Колишній футболіст збірної Ервін Зукановіч розкритикував рішення своєї Асоціації.
- Боснійські уболівальники закликають бойкотувати цей матч.
- УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити проведення цієї зустрічі.