Желькович: Запрета на участие в них нет

Президент Ассоциации придерживается выражения "спорт вне политики". Хотя это совсем не так, спорт причастен к политическим вопросам.

Интересно прочитать "Это ужасно для футбола": экспомощник Шевченко вступился за Россию, которую отстранили от Евро-2024

Вико Желькович даже не намерен отказываться от игры сборной его страны и российской национальной командой. Глава Боснии заверил, что УЕФА дала свое согласие на проведение такого поединка.

Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА, чтобы сыграть этот матч. Они действительно приостановили участие россии в официальных поединках. Но если говорить о товарищеских матчах, то запрета на участие в них нет,

– сказал Желькович.

К слову. Матч запланировано провести 19 ноября в санкт-петербурге.

Футболисты отказываются от участия в этом матче