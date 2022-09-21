Желькович: Запрета на участие в них нет
Президент Ассоциации придерживается выражения "спорт вне политики". Хотя это совсем не так, спорт причастен к политическим вопросам.
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Вико Желькович даже не намерен отказываться от игры сборной его страны и российской национальной командой. Глава Боснии заверил, что УЕФА дала свое согласие на проведение такого поединка.
Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА, чтобы сыграть этот матч. Они действительно приостановили участие россии в официальных поединках. Но если говорить о товарищеских матчах, то запрета на участие в них нет,
– сказал Желькович.
Футболисты отказываются от участия в этом матче
- Интересно, каким будет состав Боснии и Герцеговины на эту игру, если она состоится, если большинство футболистов отказываются играть против россии. Лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич солидарны с Украиной. Лука Менало тоже присоединился к этому списку. Его позиция проста: "Я против этого матча".
- Бывший футболист сборной Эрвин Зуканович подверг критике решение своей Ассоциации.
- Боснийские болельщики призывают бойкотировать этот матч.
- УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить проведения этой встречи.