У суботу, 12 грудня, Рух розгромив Дніпро-1 у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги.

Рух – Дніпро-1 4:1

Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85

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Львів'яни несподівано відкрили рахунок на 4-й хвилині зустрічі. Клімчук отримав м'яч у штрафній і відкотив партнеру: Федорчук точно пробив з півкола штрафної.

Відео першого голу Федорчука

На 36-й хвилині Русин навісив зі штрафного справа, а в штрафний всіх випередив Федорчук і переправив м'яч у сітку.

Відео другого голу Федорчука

Ще у першому таймі рахунок у матчі став розгромним. Мисик прострілив зліва, Кухаревич прийняв м'яч і з розвороту пробив у дальню дев'ятку.

Відео голу Кухаревича

У другому таймі дніпрянам вдалося забити "гол престижу". Ігнатенко заробив штрафний для Дніпра, подача від Кравченка у воротарський суперника, Сваток головою відправляє м'яч точно під ліву штангу Бандури.

Рух не зупинився і все ж зробив рахунок у матчі розгромним. Бойчук зліва увірвався в штрафну і прострілив на лінію воріт. А там виявився абсолютно один Климчук, який у дотик вразив ворота.

Таким чином, Рух здобув першу розгромну перемогу в УПЛ і пішов на зимову перерву на 12 місці. Дніпро-1 йде на зимову перерву у ролі аутсайдера чемпіонату України.

Рух – Дніпро-1 відеоогляд