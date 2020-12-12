12 грудня Динамо зіграло з Колосом у центральному матчі 13 туру УПЛ. Команди у важкому поєдинку не змогли визначити сильнішого.

Динамо – Колос 2:2

Гол: Циганков, 74 (пен.), 84 – Селезньов, 49 (пен.), Антюх, 87

Вилучення: Шепелєв, 54 – Максименко, 70

До останнього туру перед зимовою паузою київський клуб підійшов на чолі турнірної таблиці, і, безперечно, підопічні Мірчі Луческу будуть прагнути на мажорній ноті піти у відпустку. Втім, як і ковалівці, які за два місяці зуміли здобути лише одну перемогу в чемпіонаті.

У минулий мід-уїк кияни виграли чи не ключовий поєдинок осіннього відрізку сезону, з мінімальним рахунком здолавши угорський Ференцварош і пробившись у весняну стадію Ліги Європи.

У попередньому сезоні команда Руслана Костишина в заключному турі чемпіонату на своєму полі несподівано обіграла Динамо з рахунком 2:0. Решта три очних дуелі суперників залишилися за "біло-синіми" – 4:0, 2:0 і 2:1.

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Перший гострий момент у матчі створили гості на 18-й хвилині, коли м'яч опускався в центрі воротарської Динамо після свічки від голови Петрова, але Селезньов не зміг пробити по ньому як слід.

Через декілька хвилин відповіло вже Динамо. Супряга перед порожніми воротами замикав простріл Миколенка з лівого флангу, але пробив у бік від лівої штанги. Владислав змарнував ідеальну можливість відкрити рахунок у зустрічі.

Ще у першому таймі Селезньов жорстоко стрибнув в ноги Шапаренку у центральній лінії та ледь не заробив червону картку. Головний арбітр пожалів досвідченого форварда.

Після перерви події у матчі перевернулися з ніг на голову. На 47-й хвилині Миколенко в боротьбі рукою вдарив Селезньова у штрафному Динамо. Арбітр пішов дивитися відеоповтор і призначив пенальті у ворота "біло-синіх".

Сам Селезньов точно пробив під праву від себе штангу, а Бущан впав в протилежний кут.

За декілька хвилин Динамо несподівано залишилося уменьшості. Шепелев грубо зіграв проти Чорноморця на половині поля Колоса і отримав гірчичник від арбітра. За мить арбітр подивився відеоповтор і видалив з поля Володимира.

На 70-й хвилині склади команд стали рівними. Максименко збив Вербіча на підступах до штрафного і отримав гірчичник, але як і в ситуації з вилученням Шепелєва, арбітр після перегляду VAR вилучив футболіста.

Не встигли команди оговтатися від вилучення Колоса, як рахунок у матчі став рівним. Селезньов збив Миколенка у власній штрафній і арбітр одразу вказав на "точку".

Циганков точно пробив в лівий від себе кут. Волинець вгадав напрямок удару, але не зумів відбити м'яч.

На 84-й хвилині Динамо навіть вийшло вперед завдяки другому голу Циганкова. Волинця просто розстрілювали кияни після прострілу з лівого флангу від Караваєва. Циганков бив першим – голкіпер відбив ногою, добивав Вербіч – Волинець парирував, але точно на ногу капітану Динамо.

За 3 хвилини Колос вирвав нічию у матчі. Після сольного проходу Антюх з правого флангу змістився в центр і завдав удар – після рикошету м'яч залетів у ворота. 2:2.

Динамо – Колос відеоогляд