11 грудня Олімпік та Львів зіграли у матчі-відкритті 13 туру УПЛ. Команди не хмогли визначити сильнішого у протистоянні.

Олімпік – Львів 1:1

Гол: Романовський, 76 – Кравчук, 57

Зустріч в Києві відкрила програму останнього туру української першості перед зимовою паузою.

Донецький колектив розташувався в середині турнірної таблиці, а львів'яни посідають передостанню позицію. При цьому у команди Віталія Шумського залишається в запасі так поки і не зіграний матч 1-го туру проти Миная.

У минулому турі "леви" на своєму полі зіграли внічию з Інгульцем – 1:1. Примітно, що той поєдинок "синьо-золоті" завершували удев'ятьох після вилучень Грисьо і Шини. А Олімпік в попередньому турі розібрався з іншим львівським колективом, Рухом, обігравши суперників з рахунком 3:1.

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У першому таймі можна відзначити лише один момент у Олімпіка. На 45-й хвилині після прострілу Альваренгі м'яч заметушився у воротарському Львова, але завершальний удар олімпійці так і не завдали.

Після перерви "леви" несподівано відкрили рахунок у зустрічі. Після навісу з кутового Юрій Кравчук виграв верхове єдиноборство і головою несильним, але точним ударом відправив м'яч у ворота.

Відео голу Кравчука

На 64-й хвилині Олімпік був близький до того, щоб зрівняти рахунок, але гостей врятувала штанга. Після прострілу Політило з лівого флангу Беніто скинув м'яч на Каргбо, який потрапив в каркас воріт.

Через 10 хвилин рахунок у матчі став рівним. Драме видав класну діагональ на лівий фланг на Лебеденка, який зробив передачу в центр штрафного, і Романовський завдав точного удару.

Відео голу Романовського

Таким чином, Олімпік завдяки 1 балу тимчасово піднявся на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. Львів йде на 12 позиції.

Олімпік – Львів відеоогляд