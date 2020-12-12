У суботу, 12 грудня, Минай провів виїзний матч з Ворсклою у рамках 13-го туру УПЛ. Команди розійшлись нічиєю.

Ворскла – Минай 1:1

Голи: Кравчук, 63 – Нурієв, 14

Перед поєдинком у кращому становищі у таблиці були гравці Ворскли. За 12 турів "ворскляни" здобули 19 очок та розмістились на 4 місці. Минай ж є одним із аутсайдерів УПЛ. Команда Василя Кобіна розташовується аж на 11 сходинці серед 14 клубів. У їх активі 9 пунктів, пише 24 канал.

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Мінімальна перевага

Полтавські футболісти більше володіли м'ячем зі стартових хвилин матчу. Хороша швидка атака могла бути у гостей. Шиндер підібрав ідеальну передачу від партнера по команді, але забарився з м'ячем. Захисники Ворскли легко відібрали м'яч.

На 14-й хвилині класна атака у виконанні гостей. Нурієв майстерно прийняв передачу від Кожанова та втік на ворота, які захищав Різник. М'яч після удару нападника Минаю полетів влучно у ворота Ворскли – 0:1. Цей гол став для форварда шостим в УПЛ.

Вже за декілька хвилин Ворскла зрівняла рахунок. Щарбак отримав розрізну передачу, випередив опікуна. Нападник легко переграв голкіпера – 1:1. Але суддя зафіксував офсайд, але вирішив звернутись за допомогою до ВАР. Рішення арбітра залишилось незмінним – офсайд, гол не був зарахований – 0:1.

За 2 хвилини гол Ворскли знову скасували – офсайд. Щербак віддав передачу на Пердуту, який спрямував головою м'яч на Скляра. Той пролетів повз захисників та прошив сітку воріт. Але у момент передачі на Щербака був офсайд. Рахунок все ніяк не міг змінитись.

Передача партнера по команді вивела Меліченка на ворота господарів. Але його передача не знайшла адресата.

На останніх секундах першої 45-хвилинки Пердуна все зробив, що "ворскляни" змогли зрівняти рахунок. Але передачу на Челядіна перервав суперник. Свисток судді на перерву зафіксував рахунок першого тайму – 0:1 на користь Минаю.

Домінування Минаю

Ворскла розпочала другий тайм за сценарієм першого. Але Минай швидко ліквідував перевагу господарів. Пиняшко завершив швидку атаку партнерів по команді – голкіпер полтавського клубу був на місці.

На 63-й хвилині полтавським футболістам таки вдалось за третім разом зрівняти рахунок. Пердута з флангу віддав зрячий пас у район 11-метрів. Адресатом передачі став Кравчук, який лише декілька хвилин тому вийшов з лавки для запасних – 1:1.

Пиняшко знову змарнував чудову нагоду забити. Якубу помилився на фланзі. Гравець Минаю швидко перевів м'яч у центр штрафного майданчика, де перебував Пиняшко, який переграв голкіпера. Але удар з лінії воріт головою відбив капітан Ворскли Пердута.

Команда Василя Кобіна краще виглядала на полі. Але їх атакам не вистачало завершального удару. Що не скажеш про полтавських господарів. "Ворскляни" протягом довгого часу не змогли збудувати нічого небезпечного. Голкіпер Попович був зовсім без роботи.

Воротар Минаю помилився на виході, незграбно відбивши м'яч руками. Васін намагався скористатись цією помилкою, але м'яч не пішов на ногу нападнику та полетів дуже неточно.

На останніх хвилинах зустріч запам'яталась великою кількість боротьби та фолів. Але жодній з команд не вдалось вдало реалізувати бодай один момент.

У доданий арбітром час Хахльов виконав перспективний штрафний Минаю – м'яч влучив у руку гравцю Ворскли, який стояв у стінці. Але суддя зробив правильне рішення та не поставив пенальті.

У підсумку матч завершився нічиєю – 1:1.

Ворскла – Минай відеоогляд