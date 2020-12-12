Резонансний епізод трапився у матчі 13-го туру УПЛ між київським Динамо та Колосом. Мірча Луческу влаштував сварку з арбітром.

На 54-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 головний арбітр після перегляду відеоповтору вилучив півзахисника "біло-синіх" Володимира Шепелєва, пише 24 канал.

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Це рішення судді обурило Луческу. Наставник киян вийшов майже до центру поля, щоб висловити невдоволення роботою рефері, після чого сам побачив перед собою червону картку.

Проте згодом з'ясувалося, що Луческу за власної ініціативи покинув межі технічної зони, вирушивши у бік підтрибунного приміщення. Невдовзі Луческу повернувся і керував своєю командою з лави для запасних.

Відео вилучення Луческу