Цей хлопець ненормальний, він зроблений зі сталі, – перші слова Лопеса після нокдауну Камбососа
Джерело:Bleacher Report
Джордж Камбосос та Теофімо Лопес обміняли нокдаунами у поєдинку. Австралійський боксер розповів, що почув від суперника після того, як завалився на канвас.
Камбосос: Я встав і показав свій дух
Новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі пригадав перші слова Лопеса після нокдауну. Теофімо був вражений міцністю та силою волі суперника.
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Вже у першому раунді Лопес побував у нокдауні, але вже у 10-му раунді відправив Джорджа на коліна на канвас. Камбосос підійнявся після нокдауну, що неабияк вразило американця.
Я встав і показав свій дух. Я повернувся в бій в останні 30 секунд раунду і доніс кілька дуже хороших ударів. Коли я повертався у свій кут, я точно почув, як він обернувся і сказав: "Цей хлопець ненормальний, він зроблений зі сталі. Я не можу його позбутися",
– сказав Камбосос.
Переможець бою впевнений, що саме цей момент зламав психологію Лопеса. Австралієць розповів, що посміхався, коли повертався до свого кута. Наставник Джорджа не зрозумів реакції боксера та запитав його: "Чому ти смієшся?". На що Камбосос відповів: "Знаєте чому? Тому що я зробив помилку, але тепер каратиму його протягом двох раундів. Дивіться, що я з ним зроблю".
Раніше Камбосос назвав причину свого падіння у 10-му раунді.
Камбосос переміг Лопеса
- Боксери провели 12-раундовий бій. За роздільним рішенням суддів перемогу віддали Камбососу, Лопес зустрів вердикт із іронічною посмішкою на обличчі та не погодився з рішенням суддів.
- Відзначимо, що у чемпіонських раундах Джордж завдав супернику потужних ударів, які привели до розсічення на обличчі Теофімо.
- Лопес не може вимагати реванш. У контракті поєдинку не було опції другого бою. Все залежить лише від бажання боксера з Австралії.
- Після протистояння Камбосос запропонував американцю провести ще один бій, але вже у його рідній країні.
- Також австралієць пообіцяв поєдинок Василю Ломаченку, але за однієї умови.