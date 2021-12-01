Хірн: У поразці винні ми з DAZN
Вже перший захист титулів, який відбувся у ніч на 28 листопада, завершився провалом для Теофімо Лопеса. Промоутер Едді Хірн розповів, що Лопеси зайшли виправдання у цій поразці.
Варто побачити Два нокдауни, закривавлений Теофімо та сльози чемпіона: відеоогляд бою Лопес – Камбосос
Цікаво, що до поєдинку тренер та батько Лопеса заявляв, що співпраця з DAZN – найкраще рішення у його житті. А тепер вони звинувачують у поразці саме транслятора бою.
Ще тиждень тому Лопес-старший казав, що співпраця з DAZN – це найкраще, що вони робили у житті. Але потім Теофімо поступився рішенням суддів у бою, в якому, як всі вважають, він справді програв, і з'ясувалося, що в цьому винні ми з DAZN,
– сказав промоутер.
Хірн додав, що отримував телефонні дзвінки від Лопеса-старшого, але лаконічно відповів на його бідкання: "Послухай, ми ставилися до вас із неймовірною повагою".
Камбосос знищив Лопеса
- Своєю перемогою Камбосос поставив на місце самовпевнено Лопеса. Теофімо та Джордж провели 12-раундовий бій, а переможця визначили рефері. За роздільним рішенням суддів перемогу віддали австралійцю.
- Реваншу між боксерами може не бути. У контракті бою немає опції другого поєдинку. Все залежить лише від бажання Камбососа. Лопес не зможе вимагати реваншу.
- Австралійський боєць запропонував Теофімо провести ще один двобій, але тепер на його території.
- У поєдинку було майже все, але не було нокауту. Обидва боксери побували у нокдаунах. Камбосос назвав причину свого падіння.
- Лопес ж не погоджується з поразкою та вважає себе чемпіоном.