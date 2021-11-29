Відомо, що у контракті на бій Лопес – Камбосос не було прописано пункту про обов'язковий реванш, а тому австралієць вільний сам обирати собі наступного суперника.

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У світлі цих подій доречно нагадати, що ще у вересні 2021 року Камбосос заявив, що після Лопеса поб'ється з українцем Василем Ломаченком:

Знаєш що, Лома? Я дам тобі шанс. Коли я отримаю ці пояси, я хочу битися тільки з найкращими. Мені все одно на рекорд, мені по**р на все. Я поб'юся з тобою. Якщо тобі потрібні пояси, то я дам тобі бій. Але бій має відбутися Австралії чи Греції.

Якщо Камбосос дотримається обіцянки, то Ломаченко отримає другий шанс виконати свою головну мету у професійному боксі – стати абсолютним чемпіоном світу.

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