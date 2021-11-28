Камбосос: Прийми цю поразку як чемпіон
Джордж Камбосос доволі несподівано відібрав у Теофімо Лопеса звання абсолютного чемпіона світу. Австралієць заявив, що супернику потрібно гідно прийняти цю поразку.
Більше про бій Помста за Ломаченка: Камбосос сенсаційно розбив Лопеса та відібрав титули
Він назвав себе найвеличнішим австралійським боксером в історії.
"Я вірив у свої сили та постояв за себе. Я не король, я імператор. Це був дуже довгий тренувальний табір. З кожним днем я ставав все кращим і кращим. Сьогодні був мій вечір. І це буде мій вечір ще дуже довго. Я — імператор. Я повернувся у бій як воїн", – сказав новий чемпіон.
Камбосос запропонував Лопесу провести другий бій, але цього разу вже на його території – в Австралії. Цікаво, що у контракті бою немає опції реваншу. Тому Теофімо зможе розраховувати на другий поєдинок лише у тому випадку, якщо цього захоче сам Джордж.
Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон. Давай знову поб'ємося в Австралії. 80 тисяч уболівальників в Австралії – зробімо це ще раз,
– додав боксер із Австралії.
Камбосос переміг Лопеса
- Бій тривав усі 12 раундів. Боксери тримали високий темп поєдинку, завдаючи потужних ударів.
- Вже у першому раунді Лопес опинився у нокдауні, а в 10-му раунді Камбосос теж побував на канвасі.
- Лише рефері визначили переможця. За роздільним рішенням суддів перемогу здобув австралійський боксер. Йому вдалось відібрати у Теофімо чемпіонські пояси, який він у 2020 році забрав в українця Василя Ломаченка.