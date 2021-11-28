Камбосос: Прийми цю поразку як чемпіон

Джордж Камбосос доволі несподівано відібрав у Теофімо Лопеса звання абсолютного чемпіона світу. Австралієць заявив, що супернику потрібно гідно прийняти цю поразку.

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Він назвав себе найвеличнішим австралійським боксером в історії.

"Я вірив у свої сили та постояв за себе. Я не король, я імператор. Це був дуже довгий тренувальний табір. З кожним днем ​​я ставав все кращим і кращим. Сьогодні був мій вечір. І це буде мій вечір ще дуже довго. Я — імператор. Я повернувся у бій як воїн", – сказав новий чемпіон.

Камбосос запропонував Лопесу провести другий бій, але цього разу вже на його території – в Австралії. Цікаво, що у контракті бою немає опції реваншу. Тому Теофімо зможе розраховувати на другий поєдинок лише у тому випадку, якщо цього захоче сам Джордж.

Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон. Давай знову поб'ємося в Австралії. 80 тисяч уболівальників в Австралії – зробімо це ще раз,

– додав боксер із Австралії.

Камбосос переміг Лопеса