Камбосос: Я встав і показав свій дух

Новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі пригадав перші слова Лопеса після нокдауну. Теофімо був вражений міцністю та силою волі суперника.

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Вже у першому раунді Лопес побував у нокдауні, але вже у 10-му раунді відправив Джорджа на коліна на канвас. Камбосос підійнявся після нокдауну, що неабияк вразило американця.

Я встав і показав свій дух. Я повернувся в бій в останні 30 секунд раунду і доніс кілька дуже хороших ударів. Коли я повертався у свій кут, я точно почув, як він обернувся і сказав: "Цей хлопець ненормальний, він зроблений зі сталі. Я не можу його позбутися",

– сказав Камбосос.

Переможець бою впевнений, що саме цей момент зламав психологію Лопеса. Австралієць розповів, що посміхався, коли повертався до свого кута. Наставник Джорджа не зрозумів реакції боксера та запитав його: "Чому ти смієшся?". На що Камбосос відповів: "Знаєте чому? Тому що я зробив помилку, але тепер каратиму його протягом двох раундів. Дивіться, що я з ним зроблю".

Раніше Камбосос назвав причину свого падіння у 10-му раунді.

Камбосос переміг Лопеса