Лопес може не отримати реванш
Вже перший захист титулів завершився для Теофімо Лопеса провалом. Джордж Камбосос виявився "міцним горішком", який не зміг розколоти американець.
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За роздільним рішенням суддів перемогу здобув австралійський боксер. Лопес не зможе розраховувати на реванш, якщо цього не захоче суперник.
У контракті двобою не було опції другого поєдинку. Щоправда, після поєдинку Джордж заявив, що Лопесу потрібно гідно прийняти поразку та запропонував йому вдруге вийти на ринг, але цього разу вже в Австралії.
Бій Лопес – Камбосос
- Американець активніше розпочав бій. Боксери не відсиджувались в обороні та не придивлялись один до одного. Вже у стартовому раунді Теофімо побував на канвасі.
- Таку ж відповідь американець віддав супернику у 10-му раунді, коли влучив в обличчя Джорджу. Камбосос не втримався на ногах та завалився на покриття.
- Американський боксер завершив бій з закривавленим обличчям через розсічення.
- Бійці провели 12-раундовий поєдинок, тому все вирішували судді. Рефері віддали перемогу австралійцю.