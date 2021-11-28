Лопес може не отримати реванш

Вже перший захист титулів завершився для Теофімо Лопеса провалом. Джордж Камбосос виявився "міцним горішком", який не зміг розколоти американець.

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За роздільним рішенням суддів перемогу здобув австралійський боксер. Лопес не зможе розраховувати на реванш, якщо цього не захоче суперник.

У контракті двобою не було опції другого поєдинку. Щоправда, після поєдинку Джордж заявив, що Лопесу потрібно гідно прийняти поразку та запропонував йому вдруге вийти на ринг, але цього разу вже в Австралії.

Бій Лопес – Камбосос