Камбосос: У певний момент мене спіймали

Після цього поєдинку Лопес втратив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Хоча Теофімо не хоче миритись із поразкою.

До теми Шанс для Ломаченка: Камбосос до перемоги над Лопесом пообіцяв, що проведе бій з українцем

Вже у першому раунді американець побував на канвасі, але у 10-му раунді у нокдаун вже був відправлений Камбосос. Джордж прокоментував цей момент. Австралієць зазначив, що занадто захопився тим, що хотів створити шоу для фанатів, тому впав.

Я надто намагався розважити фанатів. Я неймовірний боксер і вболівальники не могли повірити, що я можу так приголомшливо боксувати. Занадто швидко, надто розумно, надто сильно. Але я дуже старався розважити натовп і в певний момент мене спіймали,

– розповів боксер з Австралії. "Якщо говорити про нокдаун, то я не постраждав" Новий чемпіон світу порівняв себе з воїном, який зумів повернутись у бій після нокдауну та виграти фінальні раунди. Після падіння на канвас Камбосос звернувся до своєї команди. Якщо говорити про нокдаун, то я не постраждав. Коли я підійнявся, то обернувся до своєї команди і сказав: "Я не вражений. Накажімо цього хлопця,

– сказав Камбосос. Відзначив австралієць свого суперника, пригадавши його перемогу над українським боксером: "Лопесу – респект. Він великий чемпіон, який переміг Ломаченка. Але я кращий і збирають доводити це на кожному етапі своєї кар'єри".

Що відомо про бій Лопес – Камбосос