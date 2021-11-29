Камбосос: У певний момент мене спіймали

Після цього поєдинку Лопес втратив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Хоча Теофімо не хоче миритись із поразкою.

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Вже у першому раунді американець побував на канвасі, але у 10-му раунді у нокдаун вже був відправлений Камбосос. Джордж прокоментував цей момент. Австралієць зазначив, що занадто захопився тим, що хотів створити шоу для фанатів, тому впав.

Що відомо про бій Лопес – Камбосос