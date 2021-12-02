Камбосос: Я встал и показал свой дух

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе вспомнил первые слова Лопеса после нокдауна. Теофимо был поражен крепкостью и силой воли соперника.

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Уже в первом раунде Лопес побывал в нокдауне, но уже в 10 раунде отправил Джорджа на колени на канвас. Камбосос поднялся после нокдауна, что поразило американца.

Я встал и показал свой дух. Я вернулся в бой в последние 30 секунд раунда и донес несколько очень хороших ударов. Когда я возвращался в свой угол, я точно услышал, как он обернулся и сказал: "Этот парень ненормальный, он сделан из стали. Я не могу избавиться от него",

– сказал Камбосос.

Победитель боя уверен, что именно этот момент сломал психологию Лопеса. Австралиец рассказал, что улыбался, когда возвращался в свой угол. Наставник Джорджа не понял реакции боксера и спросил его: "Почему ты смеешься?" На что Камбосос ответил: "Знаете почему? Потому что я совершил ошибку, но теперь буду карать его в течение двух раундов. Смотрите, что я с ним сделаю".

Ранее Камбосос назвал причину падения в 10-м раунде.

Камбосос победил Лопеса