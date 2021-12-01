За якої умови Ломаченко стане суперником Камбососа
Промоутер Камбососа назвав боксерів, з якими може битися австралієць. Спершу він згадав про американця Джервонту Девіса. За словами Ді Белли, це буде великий бій.
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"Джервонта Девіс – один із можливих суперників. Спочатку нам потрібно визначитися з тим, що ми робитимемо далі. Якщо дивитись на великі бої, то Девіс – це один із них", – сказав промоутер.
Лу Ді Белла заявив, що Ломаченко стане потенційним суперником Камбососа, якщо 11-го грудня переможе Річарда Коммі. Промоутер зазначив, що перемога Ломаченка під питанням, адже Коммі – міцний горішок.
Ломаченко стане нашим можливим суперником, якщо він переможе Коммі, але це ще під великим питанням. Я був промоутером Коммі, він страшенно гарний боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас,
– сказав Лу Ді Белла.
За словами промоутера, вони готові розглянути бій з Коммі, якщо він здолає Ломаченка. Та українець пріоритетний варіант через своє реноме одного з найкращих боксерів світу.
"Якщо переможе Коммі, ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде більшим через статус Василя в індустрії", – резюмував Ді Белла.
До речі Ломаченко може стати наступним суперником Камбососа, – The Ring
Камбосос став чемпіоном світу у легкій вазі
- Непереможний австралієць у ніч із 27 на 28 листопада переміг Теофімо Лопеса роздільним рішенням суддів. Камбосос завдав американцю першої поразки та відібрав у нього всі титули.
- Реванш між Джорджем і Теофімо не відбудеться, адже він не передбачений контрактом.
- До перемоги над Лопесом 28-річний Камбосос обіцяв дати бій Ломаченку, якщо виграє титули. Але в планах австралійця також бій проти Девіна Хейні. Американець володіє поясом WBC.
- Важливо зазначити, що Камбосос був офіційним претендентом по версії IBF. Тепер же йому, ймовірно, доведеться захищати титул WBO або WBA.
- У рейтингу WBO Ломаченко посідає перше місце й може стати офіційним претендентом.