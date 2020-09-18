Головний наставник київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, за якої умови може відбутись трансфер нападника киян Владислава Супряги у італійську Серію А. Він заявив, що перехід відбудеться тільки тоді, коли буде гідна заміна на його місце.

Тренер киян заявив, що Супряга може покинути "Динамо" за однієї умови, повідомляє Corriere dello Sport.

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Супряга переїде у Італію, якщо керівники київського клубу зможуть знайти гідну заміну на місце нападника. Наставник не виключає, що команда може поповнитись бразильським легіонером.

Раніше повідомлялось, що "Болонья" вже веде офіційні перемовини з Владиславом Супрягою. Про це підтвердив і спортивний директор Ріккардо Бігон.

Як сказав представник Владислава, "Болонья" має обмежені фінансові можливості. Відтак, Ліматола припустив, що "Болонья" навряд чи платитиме понад 10 мільйоні євро. "Динамо" повісило цінник на гравця у 15 мільйонів доларів.

Додамо, що футболістом зацікавився німецький "Вольфсбург".

"Динамо" може втратити ще одного нападника Жерсона Родрігеса, який найближчим часом може повернутись у Туреччину.

Що відомо про інтерес до Супряги