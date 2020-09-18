Главный наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, при каком условии может состояться трансфер нападающего киевлян Владислава Супряги в итальянскую Серию А. Он заявил, что переход состоится только тогда, когда будет достойная замена на его место.

Тренер киевлян заявил, что Супряга может покинуть "Динамо" при одном условии, сообщает Corriere dello Sport.

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Супряга переедет в Италию, если руководители киевского клуба смогут найти достойную замену на место нападающего. Наставник не исключает, что команда может пополниться бразильским легионером.

Ранее сообщалось, что "Болонья" уже ведет официальные переговоры с Владиславом Супрягой. Это подтвердил и спортивный директор Риккардо Бигон.

Как сказал представитель Владислава, "Болонья" имеет ограниченные финансовые возможности. Поэтому, Лиматола предположил, что "Болонья" вряд ли будет платить больше 10 миллионов евро. "Динамо" повесило ценник на игрока в 15 миллионов долларов.

Добавим, что футболистом заинтересовался немецкий "Вольфсбург".

"Динамо" может потерять еще одного нападающего Жерсона Родригеса, который в ближайшее время может вернуться в Турцию.

Что известно об интересе к Супряге