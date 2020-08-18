У клубі, який вже начебто веде перемовини з киянами, інформує Süper Lig Yolu.

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У складі команди раніше виступав Олександр Гладкий, але у 2020 році українець жодного разу не потрапив навіть до заявки на матч. Подробиці трансферу наразі невідомі. Зараз футболіст перебуває у розташуванні київського клубу та тренується під керівництвом нового наставника "Динамо" Мірчі Луческу.

Додамо, що "Анкарагюджю", де виступав футболіст на правах оренди, достроково повернув Родрігеса у Київ. Родрігеш був виключений із команди через бійку з одноклубником Анте Кулушичем. Після одного з командних сніданків капітан Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша у команді по обличчю.

У турецькій Суперлізі у активі Жерсона 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.