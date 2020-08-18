Легіонер "Динамо" Родрігес може повернутись у Туреччину
Скандальний легіонер "Динамо" Жерсон Родрігес може продовжити свою кар'єру у Туреччині, Послугами футболіста активно цікавиться "Адана Демірспор".
У клубі, який вже начебто веде перемовини з киянами, інформує Süper Lig Yolu.
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Повернення у турецький чемпіонат
У складі команди раніше виступав Олександр Гладкий, але у 2020 році українець жодного разу не потрапив навіть до заявки на матч. Подробиці трансферу наразі невідомі. Зараз футболіст перебуває у розташуванні київського клубу та тренується під керівництвом нового наставника "Динамо" Мірчі Луческу.
Кар'єра Родрігеса в "Динамо"
- Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
- Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
- За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
- Виступав на правах оренди в турецькому "Анкарагюджю".