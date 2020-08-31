Чутки щодо трансферу талановитого нападника "Динамо" Владислава Супряги не вщухають. Італійська "Болонья", яку називають головним претендентом на Супрягу, підтвердила зацікавленість у послугах українця.

Спортивний директор "Болоньї" Ріккардо Бігон підтвердив, що клуб веде переговори з "Динамо" по Супрязі. Про це повідомляє Bologna Sport News.

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Переговори непрості

Спортивний директор італійців розповів, що клуб стежить за Супрягою. За його словами, у "Болоньї" розглядають трансфер Супряги на перспективу.

Він також сказав, що перемовини щодо купівлі Владислава складні.

Ми стежимо за Супрягою, смакуємо новини, в тому числі і про переговори. Цікавий хлопець, переговори тривають, але це операція на перспективу. Переговори непрості, але Супряга – це мета,

– сказав Бігон в ефірі Sky Sports 24.

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Що відомо про інтерес до Супряги

На початку серпня з'явилася інформація про те, що Супряга цікавить ряд клубів італійської Серії А.

Окрім "Болоньї", у списку зацікавлених був римський "Лаціо".

Повідомлялося, що "Динамо" підняло вартість 20-річного Супряги до 15 мільйонів євро. Причому на ринку ціна Владислава складає 2,7 мільйона євро.

Інформацію про зацікавленість "Болоньї" у послугах Владислав підтвердив і його агент. Він розповів, що все залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Суркіс раніше спростував чутки про Супрягу. Він заявив, що не отримував конкретних пропозицій. Окрім того, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу.