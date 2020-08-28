Італійська "Болонья" продовжує цікавитися молодим нападником київського "Динамо" Владиславом Супрягою. Агент футболіста підтвердив інформацію, що інтерес до Владислава проявляють ряд італійських клубів.

Як повідомляє Sky Sports Italia, "Болонья" зробила нову пропозицію по нападнику Владиславу Супрязі.

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Деталі пропозиції "Болоньї" не повідомляються.

Раніше ЗМІ писали, що "Динамо" вимагає за свого нападника близько 15 мільйонів євро. Причому на ринку вартість Владислава складає 2,7 мільйона євро.

Агент підтвердив чутки

Агенти Супряги Олександр Яковенко підтвердив інтерес до форварда з боку італійських клубів. Про це інформує TuttoBolognaWeb.

"Ми, звичайно, можемо побачити Супрягу в Італії, але вирішити може тільки президент "Динамо". Луческу подобається цей гравець, він би хотів зберегти його.

Чи претендує на Супрягу "Болонья"? Так, але, як і багато інших італійських команд", – сказав Яковенко.

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Позиція "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс нещодавно заявив, що 20-річний Владислав Супряга залишається у команді.

Зокрема, Суркіс сказав, що "Динамо" навряд чи з кимось попрощається, адже в клубі ні на кого немає пропозицій.

Також повідомлялося, що наставник "Динамо" Мірча Луческу бачить Супрягу у стартовому складі команди.

У новому сезоні Владислав провів два матчі за "біло-синіх". Він забив дебютний гол за "Динамо" в матчі УПЛ проти "Олімпіка".

Відео голу Супряги