Італійське видання Tuttosport, яке вручає премію Golden Boy кращому молодому футболісту в Європі, опублікувало 40 претендентів на нагороду. В переліку – два гравці українських клубів.

Tuttosport спочатку оголошує 100 претендентів на нагороду Golden Boy. Її можуть отримати футболісти до 21 року, які виступають в Європі. Після цього редакція з кожним разом скорочує цей список на 20 імен.

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У топ-100 претендентів на нагороду потрапили два гравці, які виступають в українських клубах. Це були півзахисник "Динамо" Георгій Цитаїшвілі та хавбек "Шахтаря" Тете. Вони ж були і в топ-80, і в топ-60.

Однак коли в Tuttosport представили топ-40 футболістів, які продовжують боротьбу за перемогу, то ні Цитаїшвілі, ні Тете в ньому не виявилося. Зате там були два інші гравці українських команд. Це нападник "Динамо" Владислав Супряга та півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо, яких не було в попередніх переліках претендентів на звання найкращого молодого гравця Європи.