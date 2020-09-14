Чутки про те, що Владислав Супряга покине "Динамо", продовжують гуляти інформаційним простором. Новим претендентом на Супрягу став німецький "Вольфсбург". Натомість італійська "Болонья" може не придбати українця через високу трансферну ціну.

Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Вольфсбург" цікавиться двома українськими футболістами.

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За інформацією джерела, це форвард Владислав Супряга з "Динамо" і півзахисник "Зорі" Владислав Кочергін.

Чи виходили "вовки" на конкретні пропозиції щодо гравців – не повідомляється.

"Болонья" відмовиться від Супряги?

Представник Супряги в Італії Леонардо Ліматола прокоментував переговори з "Болоньєю". Про це повідомляє телеграм-канал "ДжанлукаЛападула".

Він розповів, що Супряга поки не погоджувався на перехід, хоча переговори, за його словами, ведуться.

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Як сказав представник Владислава, "Болонья" має обмежені фінансові можливості. Відтак, Ліматола припустив, що "Болонья" навряд чи платитиме понад 10 мільйоні євро.

"Динамо" повісило цінник на гравця у 15 мільйонів доларів.

Я знаю, що кажуть, ніби "Динамо" не продасть Супрягу до Євро. Але є різні формули угоди, до того ж я ніколи не бачив гравця, про якого говорили, що він не продається, але якого насправді не можна було купити,

– зазначив Ліматола.

На завершення він додав, що Супряга не цікавить "Торіно". Натомість Владислав привернув увагу "Мілана".

У новому сезоні Супряга відіграв у трьох матчах за "Динамо". В активі форварда один забитий м'яч.