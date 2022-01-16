Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд, – Стаховський обурений рішенням щодо Джоковича

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський висловився щодо депортації сербського тенісиста Новака Джоковича. Він вважає це рішення несправедливим.

"Сумний день в історії тенісу"

Стаховський наголосив, що рішення депортувати Джоковича є суто політичним. Українець підтримав лідера світового рейтингу.

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Дуже сумний день в історії тенісу. Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд... Закон один для всіх, а трактування в усіх різні. Соромно нападати на одного через його переконання, відмінні від інших,

– написав Стаховський у своєму твітері.

До слова. Нещодавно Сергій Стаховський натякнув у своєму інстаграмі на рішення піти з тенісу.

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