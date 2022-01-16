"Печальный день в истории тенниса"
Стаховский подчеркнул, что решение депортировать Джоковича является сугубо политическим. Украинец поддержал лидера мирового рейтинга.
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Очень печальный день в истории тенниса. Печально, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на друга из-за его убеждений, отличных от других,
– написал Стаховский в своем твиттере.
К слову. Недавно Сергей Стаховский намекнул в своем инстаграме на решение уйти из тенниса.
Проблемы Джоковича со въездом в Австралию
- Сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Однако Джоковича не пустили в страну, а его визу аннулировали. Все из-за того, что у Новака не было прививки против коронавируса.
- Серба разместили в "иммиграционном изоляторе". Возвращаться домой он не спешил и подал апелляцию на соответствующее решение.
- 10 января Новак выиграл суд. Джокович уже даже успел провести первые тренировки в Австралии.
- Однако теннисиста задержали во второй раз, его визу аннулировали.
- Ему будет запрещен въезд в страну в течение ближайших трех лет.