"Печальный день в истории тенниса"

Стаховский подчеркнул, что решение депортировать Джоковича является сугубо политическим. Украинец поддержал лидера мирового рейтинга.

К теме Суд отклонил апелляцию Джоковича: первую ракетку мира депортируют из Австралии

Очень печальный день в истории тенниса. Печально, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на друга из-за его убеждений, отличных от других,
– написал Стаховский в своем твиттере.

К слову. Недавно Сергей Стаховский намекнул в своем инстаграме на решение уйти из тенниса.

Проблемы Джоковича со въездом в Австралию

  • Сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
  • Однако Джоковича не пустили в страну, а его визу аннулировали. Все из-за того, что у Новака не было прививки против коронавируса.
  • Серба разместили в "иммиграционном изоляторе". Возвращаться домой он не спешил и подал апелляцию на соответствующее решение.
  • 10 января Новак выиграл суд. Джокович уже даже успел провести первые тренировки в Австралии.
  • Однако теннисиста задержали во второй раз, его визу аннулировали.
  • Ему будет запрещен въезд в страну в течение ближайших трех лет.