"Печальный день в истории тенниса"

Стаховский подчеркнул, что решение депортировать Джоковича является сугубо политическим. Украинец поддержал лидера мирового рейтинга.

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Очень печальный день в истории тенниса. Печально, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на друга из-за его убеждений, отличных от других,

– написал Стаховский в своем твиттере.

К слову. Недавно Сергей Стаховский намекнул в своем инстаграме на решение уйти из тенниса.

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