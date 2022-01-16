"Сумний день в історії тенісу"

Стаховський наголосив, що рішення депортувати Джоковича є суто політичним. Українець підтримав лідера світового рейтингу.

До теми Суд відхилив апеляцію Джоковича: першу ракетку світу депортують з Австралії

Дуже сумний день в історії тенісу. Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд... Закон один для всіх, а трактування в усіх різні. Соромно нападати на одного через його переконання, відмінні від інших,
– написав Стаховський у своєму твітері.

До слова. Нещодавно Сергій Стаховський натякнув у своєму інстаграмі на рішення піти з тенісу.

Проблеми Джоковича зі в'їздом до Австралії

  • Сербський тенісист прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
  • Проте Джоковича не пустили до країни, а його візу анулювали. Все через те, що у Новака не було щеплення проти коронавірусу.
  • Серба розмістили в "імміграційному ізоляторі". Повертатися додому він не поспішав та подав апеляцію на відповідне рішення.
  • 10 січня Новак виграв суд. Джокович вже навіть встиг провести перші тренування в Австралії.
  • Проте тенісиста затримали вдруге, його візу анулювали.
  • Йому буде заборонено в'їзд до країни протягом найближчих трьох років.