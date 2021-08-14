Расистський напад на Беленюка, дата реваншу Ломаченко – Лопес: новини спорту 13 серпня

У п'ятницю, 12 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

У Києві невідомі напали на Жана Беленюка

Жан Беленюк став єдиним, хто здобув для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. Але він і досі зіштовхується з проявами расизму в Україні та звинуваченнями у відсутності патріотизму.

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Один з таких проявів стався 13 серпня в центрі Києва. Про нього Беленюк написав у своїй сторінці в фейсбук.

Текст публікації спортсмена і депутата Жана Беленюка:

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?".

Промоутер назвав дату реваншу Ломаченко – Лопес

Василь Ломаченко може отримати реванш з Теофімо Лопесом вже у 2022 році. Боб Арум, промоутер обох боксерів, хоче організувати другий бій між Ломаченком та Лопесом.

Лопесу потрібно перемогти австралійця Джорджа Камбососа. Натомість Ломаченко вийде в ринг 11 грудня, ймовірно, проти Річарда Коммі.

Перший бій між Ломаченком та Лопесов відбувся у жовтні 2020 року. Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Виявилося, що Василь вийшов у ринг з травмою плеча. Після поєдинку українця прооперували.

Команда українця всіляко намагалась вмовити Теофімо провести реванш. Однак суперник навідріз відмовлявся від другого поєдинку.

На відміну від Лопеса, Василь встиг провести один бій. У ніч 27 червня Василь знищив японця Масайоші Накатані.

Після побаченого Теофімо Лопес-старший заговорив про другий бій його сина з українцем.

Матч Динамо – Десна перенесений на інший стадіон

Головна арена країни НСК "Олімпійський" не прийме матч 5-го туру УПЛ. Динамо та Десна знайшли інший стадіон для проведення поєдинку.

НСК "Олімпійський" не зможе прийняти цілий ряд поєдинків українських клубів. Головну арену країни готують до святкового концерту.

Святкова подія приурочена до святкування 30-ї річниці незалежності України. Тому матч 5-го туру Динамо – Десна перенесений на стару домівку київського клубу – стадіон імені Валерія Лобановського.

Відзначимо, що через концерт Шахтар вимушено переніс свою єврокубкову зустріч у Харків. "Гірники" приймуть Монако на стадіоні ОСК "Металіст".

УЄФА назвала претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у неділю, 22 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:30.

В УЄФА опублікували імена футболістів, які претендують на звання найкращих на своїх позиціях за підсумками Ліги чемпіонів в сезоні 2020/2021. На кожну з чотирьох позицій є по три претенденти на перемогу.

Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону 2020/21:

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті);

Захисники: Сесар Аспілікуета (Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Рюдігер (Челсі);

Півзахисники: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Жоржиньо (Челсі), Н'Голо Канте (Челсі);

Нападники: Роберт Левандовський (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).