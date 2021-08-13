Жан Беленюк народився в Україні. Його мати – українка, а батько з Руанди. Він був пілотом і загинув під час військового перевороту на батьківщині. Тож через своє походження Беленюк неодноразово зустрічався з проявами расизму.

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Один з таких проявів стався 13 серпня в центрі Києва. Про нього Беленюк написав у своїй сторінці в фейсбук.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але. Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?", – написав Беленюк.

Нагадаємо, у 2019 році Жан Беленюк став народним депутатом. До цього він встиг стати успішним спортсменом, виборовши всі головні нагороди в греко-римській боротьбі. У 2021 році він став переможцем Олімпіади.