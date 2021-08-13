Динамо зіграє на старому стадіоні
НСК "Олімпійський" не зможе прийняти цілий ряд поєдинків українських клубів. Головну арену країни готують до святкового концерту.
Дізнайтесь більше Шахтар офіційно прийме Монако у Харкові
Святкова подія приурочена до святкування 30-ї річниці незалежності України. Тому матч 5-го туру Динамо – Десна перенесений на стару домівку київського клубу – стадіон імені Валерія Лобановського.
Відзначимо, що через концерт Шахтар вимушено переніс свою єврокубкову зустріч у Харків. "Гірники" приймуть Монако на стадіоні ОСК "Металіст".
- Обидва клуби розпочали новий сезон із трьох перемог у трьох матчах – по 9 пунктів. Відповідно Динамо та Десна займають дві перші позиції у сезоні-2020.
- У минулих поєдинках кияни переграли Верес, Зорю та Минай. А от чернігівський клуб здолав Чорноморець, Маріуполь та Інгулець.