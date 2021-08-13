Динамо зіграє на старому стадіоні

НСК "Олімпійський" не зможе прийняти цілий ряд поєдинків українських клубів. Головну арену країни готують до святкового концерту.

Дізнайтесь більше Шахтар офіційно прийме Монако у Харкові

Святкова подія приурочена до святкування 30-ї річниці незалежності України. Тому матч 5-го туру Динамо – Десна перенесений на стару домівку київського клубу – стадіон імені Валерія Лобановського.

Відзначимо, що через концерт Шахтар вимушено переніс свою єврокубкову зустріч у Харків. "Гірники" приймуть Монако на стадіоні ОСК "Металіст".

Поєдинок відбудеться у неділю, 22 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:30.