Бій Ломаченко – Лопес відбудеться у 2022 році
За словами Арума, Ломаченко та Лопес зустрінуться після того, як проведуть проміжні поєдинки у 2021 році.
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Лопесу потрібно перемогти австралійця Джорджа Камбососа. Натомість Ломаченко вийде в ринг 11 грудня, ймовірно, проти Річарда Коммі.
"Я сподіваюся, що реванш Лопеса й Ломаченка відбудеться навесні 2022 року. Лопес буде битися з Камбососом, а Ломаченко я влаштую бій у Madison Square Garden у день вручення Призу Хайсмана.
Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", – розповів Арум.
- Перший бій між Ломаченком та Лопесов відбувся у жовтні 2020 року. Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Виявилося, що Василь вийшов у ринг з травмою плеча. Після поєдинку українця прооперували.
- Команда українця всіляко намагалась вмовити Теофімо провести реванш. Однак суперник навідріз відмовлявся від другого поєдинку.
- На відміну від Лопеса, Василь встиг провести один бій. У ніч 27 червня Василь знищив японця Масайоші Накатані.
- Після побаченого Теофімо Лопес-старший заговорив про другий бій його сина з українцем.