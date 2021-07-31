Натяк на наступного суперника українця

Журналіст Ден Рафаель розкрив ім'я наступного суперника Василя Ломаченка. Ним може стати ганський боксер, який у минулому має поразку від Теофімо Лопеса.

До теми З'явилася дата наступного бою Ломаченка: поєдинок прийме легендарна арена

Українець має шанс провести бій проти Річарда Коммі. Поєдинок між боксерами відбудеться 11 грудня. Дату наступного двобою сповістив сам Ломаченко. 33-річний боксер написав дату поєдинку у твітері.

Боксери можуть вийти на ринг легендарної арени "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США).

Річард Коммі лише на один рік старший за українця – 34 роки. Ганець – колишній чемпіон світу за версією IBF. У грудні 2019 року Коммі у другому раунді програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу. Американець у жовті 2020 року за суддівськими записками переміг Ломаченка.

У лютому 2021 року Річард переміг Джексона Марінеса нокаутом у шостому раунді.

Хто ще може стати суперником Ломаченка