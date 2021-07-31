Натяк на наступного суперника українця
Журналіст Ден Рафаель розкрив ім'я наступного суперника Василя Ломаченка. Ним може стати ганський боксер, який у минулому має поразку від Теофімо Лопеса.
До теми З'явилася дата наступного бою Ломаченка: поєдинок прийме легендарна арена
Українець має шанс провести бій проти Річарда Коммі. Поєдинок між боксерами відбудеться 11 грудня. Дату наступного двобою сповістив сам Ломаченко. 33-річний боксер написав дату поєдинку у твітері.
Боксери можуть вийти на ринг легендарної арени "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США).
- Річард Коммі лише на один рік старший за українця – 34 роки. Ганець – колишній чемпіон світу за версією IBF. У грудні 2019 року Коммі у другому раунді програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу. Американець у жовті 2020 року за суддівськими записками переміг Ломаченка.
- У лютому 2021 року Річард переміг Джексона Марінеса нокаутом у шостому раунді.
Хто ще може стати суперником Ломаченка
- Українець може провести реванш із Теофімо Лопесом. Про другий бій обидві сторони заговорили після перемоги Ломаченка над японцем Масайоші Накатані.
- Також боксер із України має шанс вийти на ринг проти Джорджа Камбососа з Австралії.
- Василь не проти провести бій із Девіном Хейні. Боксери кидали виклик один одному у твітері.