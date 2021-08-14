В Киеве неизвестные напали на Жана Беленюка

Жан Беленюк стал единственным, кто получил для Украины золотую медаль на Олимпиаде-2020. Но он до сих пор сталкивается с проявлениями расизма в Украине и обвинениями в отсутствии патриотизма.

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Один из таких проявлений произошел 13 августа в центре Киева. О нем Беленюк написал в своей странице в фейсбук.

Текст публикации спортсмена и депутата Жана Беленюка:

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...

Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?".

Промоутер назвал дату реванша Ломаченко – Лопес

Василий Ломаченко может получить реванш с Теофимо Лопесом уже в 2022 году. Боб Арум, промоутер обоих боксеров, хочет организовать второй бой между Ломаченко и Лопесом.

Лопесу нужно победить австралийца Джорджа Камбососа. Зато Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, вероятно, против Ричарда Комми.

Первый бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре 2020 года. Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

Оказалось, что Василий вышел в ринг с травмой плеча. После поединка украинца прооперировали.

Команда украинца всячески пыталась уговорить Теофимо провести реванш. Однако соперник наотрез отказывался от второго поединка.

В отличие от Лопеса, Василий успел провести один бой. В ночь 27 июня Василий уничтожил японца Масайоши Накатани.

После увиденного Теофимо Лопес-старший заговорил о втором бое его сына с украинцем.

Матч Динамо – Десна перенесен на другой стадион

Главная арена страны НСК "Олимпийский" не примет матч 5-го тура УПЛ. Динамо и Десна нашли другой стадион для проведения поединка.

НСК "Олимпийский" не сможет принять целый ряд поединков украинских клубов. Главную арену страны готовят к праздничному концерту.

Праздничное событие приурочено к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Поэтому матч 5-го тура Динамо – Десна перенесен на старую обитель киевского клуба – стадион имени Валерия Лобановского.

Отметим, что из-за концерта Шахтер вынужденно перенес свою еврокубковую встречу в Харьков. "Горняки" примут Монако на стадионе ОСК "Металлист".

Поединок состоится в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30.

УЕФА назвала претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов

В УЕФА опубликовали имена футболистов, претендующих на звание лучших на своих позициях по итогам Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021. На каждую из четырех позиций есть по три претендента на победу.

Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2020/21:

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Эдуард Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Сесар Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Жоржиньо (Челси), Н'Голо Канте (Челси)

Нападающие: Роберт Левандовский (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд).