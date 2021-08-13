З 12 гравців в шорт-листах п'ять представляють Челсі – чинного переможця Ліги чемпіонів. Ще троє – Манчестер Сіті, який в минулому сезоні дійшов до фіналу. По одному представнику мають мадридський Реал, дортмундська Боруссія, Баварія та Парі Сен-Жермен.

Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті)

Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті) Захисники: Сесар Аспілікуета (Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Рюдігер (Челсі)

Сесар Аспілікуета (Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Рюдігер (Челсі) Півзахисники: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Жоржиньо (Челсі), Н'Голо Канте (Челсі)

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Жоржиньо (Челсі), Н'Голо Канте (Челсі) Нападники: Роберт Левандовський (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

Цього року лауреатів, а також Кращого футболіста року і Кращу футболістку року за версією УЄФА оголосять 26 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів в Стамбулі. Кращого футболіста року в Лізі Європи УЄФА назвуть днем пізніше.

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Як обиралися претенденти

Номінантів на звання найкращих гравців по позиціях в Лізі чемпіонів назвали тренери клубів, які виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА. Тренери не могли голосувати за гравців своїх команд.

Кожен член журі назвав по три кращі гравці на кожній позиції. За перше місце гравець отримував п'ять очок, за друге – три, за третє – одне. По три гравці в кожній категорії з найбільшою сумою очок увійшли в шорт-лист.

Окрім того, в УЄФА опублікували, скільки балів отримали і решта гравців, за яких голосували.

Воротарі

Кейлор Навас (ПСЖ) – 50 очок Мануель Нойєр (Баварія) – 36 очок Ян Облак (Атлетіко) – 35 очок Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, зараз в ПСЖ) – 20 очок Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 13 очок Агустін Марчесін (Порту) – 4 очка Аліссон Беккер (Ліверпуль) – 4 очка

Захисники

Маркіньос (ПСЖ) – 78 очок Тьяго Сілва (Челсі) – 59 очок Кайл Уокер (Манчестер Сіті) – 35 очок Джорджіо К'єлліні (Ювентус) – 18 очок Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 15 очок Давід Алаба (Баварія, зараз в Реалі) – 14 очок Леонардо Бонуччі (Ювентус) – 14 очок

Півзахисники

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 15 очок Мейсон Маунт (Челсі) – 15 очок Френкі де Йонг (Барселона) – 9 очок Лука Модріч (Реал) – 9 очок Педрі (Барселона) – 6 очок Жоржиньо Вейнальдум (Ліверпуль, зараз в ПСЖ) – 5 очок Кай Хаверц (Челсі) – 5 очок

Нападники

Ліонель Мессі (Барселона, зараз в ПСЖ) – 76 очок Карім Бензема (Реал) – 70 очок Неймар (ПСЖ) – 23 очка Кай Хаверц (Челсі) – 16 очок Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 16 очок Мейсон Маунт (Челсі) – 6 очок Ромелу Лукаку (Інтер) – 6 очок

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Відзначимо, що за підсумками сезону 2019/2020 три з чотирьох нагород отримали гравців Баварії, яка тоді стала переможцем Ліги чемпіонів. найкращим голкіпером визнали Мануеля Нойєра, захисником – Йозуа Кімміха, а форварда – Роберта Левандовський. Найкращим півзахисником тоді обрали гравця МанСіті Кевіна Де Брюйне.