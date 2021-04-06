Словесна війна: ультрас Динамо зробили банер для Луческу румунською мовою – фото

Фанати київського Динамо продовжують протестувати проти призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера команди. Цього разу ультрас вирішили зробили банер рідною мовою наставника.

Конфлікт продовжується

Ультрас київського Динамо "White Boys Club" продовжуєть показувати своє невдоволення та вимагають звільнення Мірчі Луческу. Навіть хороші результати команди під керівництвом румунського фахівця не зупиняють фанатів столичного клубу.

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Вболівальники створювали різноманітні банери українською та англійською мовами. Цього разу фанати підготували для Луческу банер його рідною румунською мовою зі словами: "Тобі тут не раді".

Луческу за десять років не проявив будь-якої поваги до нашої країни, щоб розуміти українську, тому ми вимушені зробити для нього текстовик румунською мовою,

– йдеться у пості.

Київські фанати додали, що ніколи не приймуть перебування Луческу у Динамо та завжди нагадуватимуть про своє невдоволення президенту клубу Ігорю Суркісу.

Війна між ультрас Динамо та Мірчою Луческу

Румунський тренер очолив Динамо після того, як 12 років тренував донецький Шахтар – принциповий конкурент киян. Фанати бурхливо сприйняли підписання Мірчі Луческу та вже з перших днів вимагали його відставки. Під цим тиском Луческу подав у відставку, однак президенту київського клубу Ігорю Суркісу вдалося вмовити румуна залишитися.

28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба Динамо". Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону Динамо у центрі Києва.

Вболівальники неодноразово викрикують скандування на матчах чемпіонату та євроарені, вимагаючи Луческу піти з посади. У поєдинку проти Львова на "Арені Львів" наставник кумедно відреагував на таку провокацію. Коли 75-річний румунський фахівець почув скандування, то обернувся та поплескав у сторону фанатів.

Ще раніше на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського з'явилося графіті, на яких зображена перекреслена голова Луческу.

Зараз Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, їх перевага над другим Шахтарем складає 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 10 квітня на домашній арені проти Дніпра-1.