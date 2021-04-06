Словесная война: ультрас Динамо сделали баннер для Луческу на румынском языке – фото
Фанаты киевского Динамо продолжают протестовать против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. На этот раз ультрас решили сделали баннер на родном языке наставника.
Источник:24 канал
Конфликт продолжается
Ультрас киевского Динамо "White Boys Club" продолжают показывать свое недовольство и требуют освобождения Мирчи Луческу. Даже хорошие результаты команды под руководством румынского специалиста не останавливают фанатов столичного клуба.
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Болельщики создавали разнообразные баннеры на украинском и английском языках. На этот раз фанаты подготовили для Луческу баннер на его родном румынском языке со словами: "Тебе здесь не рады".
Луческу за десять лет не проявил какого-либо уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке,
– говорится в посте.
Киевские фанаты добавили, что никогда не примут пребывание Луческу в Динамо и всегда будут напоминать о своем недовольстве президенту клуба Игорю Суркису.
Война между ультрас Динамо и Мирчей Луческу
- Румынский тренер возглавил Динамо после того, как 12 лет тренировал донецкий Шахтер – принципиальный конкурент киевлян. Фанаты бурно восприняли подписание Мирчи Луческу и уже с первых дней требовали его отставки. Под этим давлением Луческу подал в отставку, однако президенту киевского клуба Игорю Суркису удалось уговорить румына остаться.
- 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор Динамо". Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона Динамо в центре Киева.
- Болельщики неоднократно выкрикивают речевки на матчах чемпионата и евроарене, требуя Луческу уйти с должности. В поединке против Львова на "Арене Львов" наставник забавно отреагировал на такую провокацию. Когда 75-летний румынский специалист услышал скандирование, то обернулся и похлопал в сторону фанатов.
- Еще раньше на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского появилось граффити, на которых изображена перечеркнутая голова Луческу.
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