Фанаты киевского Динамо продолжают протестовать против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. На этот раз ультрас решили сделали баннер на родном языке наставника.

Конфликт продолжается

Ультрас киевского Динамо "White Boys Club" продолжают показывать свое недовольство и требуют освобождения Мирчи Луческу. Даже хорошие результаты команды под руководством румынского специалиста не останавливают фанатов столичного клуба.

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Болельщики создавали разнообразные баннеры на украинском и английском языках. На этот раз фанаты подготовили для Луческу баннер на его родном румынском языке со словами: "Тебе здесь не рады".

Луческу за десять лет не проявил какого-либо уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке,

– говорится в посте.

Киевские фанаты добавили, что никогда не примут пребывание Луческу в Динамо и всегда будут напоминать о своем недовольстве президенту клуба Игорю Суркису.

Сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, их преимущество над вторым Шахтером составляет 7 очков. Следующий матч киевляне проведут 10 апреля на домашней арене против Днепра-1.

Война между ультрас Динамо и Мирчей Луческу