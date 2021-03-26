Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) оголосила результати голосування у двох номінаціях – найкращий тренер та гравець за підсумками березня.

У голосуванні за найкращого наставника перемогу здобув головний тренер київського Динамо Мірча Луческу. До слова У наступному році буде інакше, – Луческу оцінив гру Динамо та дав обіцянку Луческу набрав 47% голосів та випередив трьох колег. Результати голосування за найкращого тренера Мірча Луческу (Динамо) – 47%

Ігор Йовічевіч (Дніпро-1) – 27%

Анатолій Безсмертний (ПФК Львів) – 23%

Олександр Рябоконь (Десна) – 3% У голосуванні за найкращого футболіста перемогу здобув гравець ПФК Львів Шина. Він набрав 44% голосів. Результати голосування за найкращого гравця Шина (Львів) – 44%

Георгій Бущан (Динамо) – 29%

Сергій Сидорчук (Динамо) – 10%

Олександр Гладкий (Зоря) – 9%

Валерій Юрчук (Дніпро-1) – 5%

Манор Соломон (Шахтар) – 2%

Маріо Чуже (Дніпро-1) – 1%

Володимир Лисенко (Колос) – 0%