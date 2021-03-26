Луческу став найкращим тренером місяця в УПЛ
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) оголосила результати голосування у двох номінаціях – найкращий тренер та гравець за підсумками березня.
Джерело:УПЛ
У голосуванні за найкращого наставника перемогу здобув головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.
До слова У наступному році буде інакше, – Луческу оцінив гру Динамо та дав обіцянку
Луческу набрав 47% голосів та випередив трьох колег.
Результати голосування за найкращого тренера
- Мірча Луческу (Динамо) – 47%
- Ігор Йовічевіч (Дніпро-1) – 27%
- Анатолій Безсмертний (ПФК Львів) – 23%
- Олександр Рябоконь (Десна) – 3%
У голосуванні за найкращого футболіста перемогу здобув гравець ПФК Львів Шина. Він набрав 44% голосів.
Результати голосування за найкращого гравця
- Шина (Львів) – 44%
- Георгій Бущан (Динамо) – 29%
- Сергій Сидорчук (Динамо) – 10%
- Олександр Гладкий (Зоря) – 9%
- Валерій Юрчук (Дніпро-1) – 5%
- Манор Соломон (Шахтар) – 2%
- Маріо Чуже (Дніпро-1) – 1%
- Володимир Лисенко (Колос) – 0%
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