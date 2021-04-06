Фанати київського Динамо продовжують протестувати проти призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера команди. Цього разу ультрас вирішили зробили банер рідною мовою наставника.

Конфлікт продовжується

Ультрас київського Динамо "White Boys Club" продовжуєть показувати своє невдоволення та вимагають звільнення Мірчі Луческу. Навіть хороші результати команди під керівництвом румунського фахівця не зупиняють фанатів столичного клубу.

Читайте також Луческу став найкращим тренером місяця в УПЛ

Вболівальники створювали різноманітні банери українською та англійською мовами. Цього разу фанати підготували для Луческу банер його рідною румунською мовою зі словами: "Тобі тут не раді".

Луческу за десять років не проявив будь-якої поваги до нашої країни, щоб розуміти українську, тому ми вимушені зробити для нього текстовик румунською мовою,

– йдеться у пості.

Київські фанати додали, що ніколи не приймуть перебування Луческу у Динамо та завжди нагадуватимуть про своє невдоволення президенту клубу Ігорю Суркісу.

Зараз Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, їх перевага над другим Шахтарем складає 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 10 квітня на домашній арені проти Дніпра-1.

Війна між ультрас Динамо та Мірчою Луческу