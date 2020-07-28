28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу.

На стадіоні відбувся товариський матч юнацької команди киян. Під час виїзду зі стадіону кортежу президента "Динамо" Ігоря Суркіса, фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо", повідомляє Instagram-стоірнка brutfootball.

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На цьому поєдинку був присутній новий тренер киян Мірча Луческу. Перед цим румун поклав квіти до пам'ятника Лобановському.

Під час матчу фанати кричали фразу: "Уй***й звідси", а також палили фаєри.

Відео протесту ультрас "Динамо" (18+, нецензурна лексика)

Луческу хотів піти з "Динамо"

Мірча Луческу ледь не покинув "Динамо" на четвертий день після підписання контракту. Сторони уклали угоду на 2 роки.

27-го липня румунські ЗМІ повідомили, що Луческу подав у відставку через тиск вболівальників "Динамо".

Згодом Ігор Суркіс повідомив, що Луческу залишається у "Динамо". Столичний клуб опублікував листування Суркіса з Луческу, де той дійсно говорив про відставку.