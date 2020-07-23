Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він тренуватиме "Динамо" від сезону 2020/2021.

Про те, що Луческу очолив "Динамо", 23 липня повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік.

Коментарі Суркіса і Луческу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс побажав Луческу успіхів на тренерському містку киян.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – заявив Суркіс.

Водночас Мірча Луческу сказав, що скучив за Україною та хотів повернутися сюди.

"Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", – сказав Луческу.