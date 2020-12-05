Стадіон "Динамо" в Києві розмалювали графіті проти Мірчі Луческу: фото
На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з'явилося чимало графіті, на яких зображена перекреслена голова Мірчі Луческу, який зараз очолює київський клуб.
Графіті з Луческу з'явилися на стінах та інших об'єктах стадіону, а також на смітнику. Фотографії виклали на фанатському пабліку WBC в інстаграм.
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"Стадіон "Динамо" вітає Мірчу Михайловича!", – підписали фотографію в соцмережах.
На ще одній сторінці вболівальників Динамо під цими фотографіями написали: "День, коли Динамо грає на стадіоні імені Лобановського, а Шахтар на НСК, прийшов швидше, ніж ми гадали".
Нагадаємо, чимало вболівальників Динамо виступає проти того, що Мірча Луческу очолив київський клуб. До цього він 12 років очолював донецький Шахтар, після чого був головним тренером російського Зеніту.
На матчах, коли ще можна було вболівальникам перебувати на стадіоні, вони часто вивішували банери проти Луческу.
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