На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з'явилося чимало графіті, на яких зображена перекреслена голова Мірчі Луческу, який зараз очолює київський клуб.

Графіті з Луческу з'явилися на стінах та інших об'єктах стадіону, а також на смітнику. Фотографії виклали на фанатському пабліку WBC в інстаграм.

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"Стадіон "Динамо" вітає Мірчу Михайловича!", – підписали фотографію в соцмережах.

На ще одній сторінці вболівальників Динамо під цими фотографіями написали: "День, коли Динамо грає на стадіоні імені Лобановського, а Шахтар на НСК, прийшов швидше, ніж ми гадали".

У суботу, 5 грудня, Динамо зіграє матч УПЛ проти Маріуполя на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 19:30. перед тим Шахтар на НСК "Олімпійський" прийме Минай.



Однак варто додати, що для Динамо матч проти Маріуполя буде вважатися гостьовим. І він мав відбутися спочатку в Маріуполі. Однак сторони погодилися змінити місце проведення матчу. Тож домашній матч проти азовської команди Динамо зіграє в Маріуполі вже у другому колі.



Окрім того, це не вперше, коли Динамо змушене грати матчі в Києві на стадіоні імені Лобановського, у той час як Шахтар в цей час виступає на НСК "Олімпійський". Схожа ситуація була і в першому турі УПЛ. Динамо зіграло виїзний матч проти Олімпіка на своєму стадіоні, а Шахтар приймав Колос саме на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, чимало вболівальників Динамо виступає проти того, що Мірча Луческу очолив київський клуб. До цього він 12 років очолював донецький Шахтар, після чого був головним тренером російського Зеніту.

На матчах, коли ще можна було вболівальникам перебувати на стадіоні, вони часто вивішували банери проти Луческу.