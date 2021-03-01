Lucescu, go away: Луческу кумедно відреагував на провокацію фанатів Динамо – відео
У неділю, 28 лютого, Динамо зіграв на виїзді проти Львова у рамках 16 туру УПЛ. Фанати киян образливо висловлювались у сторону головного наставника столичного клубу Мірчі Луческу, який цікаво відреагував на так у поведінку.
Джерело:24 канал
Не встиг суддя розпочати матч, як футболісти київського клубу відкрили рахунок на табло. Жахливою помилкою голкіпера скористався нападник Артем Бєсєдін.
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Несподівана реакція Луческу
Відразу після цього фанати витягнули банер "Lucescu, go away". Наголосимо, що вболівальники Динамо вимагають відставки головного тренера Мірчі Луческу, який у минулому очолював Шахтар, який є прямим конкурентом киян.
Коли 75-річний румунський фахівець почув скандування, то обернувся та поплескав у сторону фанатів. Такої реакції зі сторони тренера точно ніхто не очікував.
Протягом всього матчу вболівальники з Києва регулярно повторювали такі витівки. Однак спеціаліст продовжував не піддаватись на провокації фанатів, просто помахавши їм рукою, передаючи їм вітання.
Вболівальники вивішували образливі банери й у сторону братів Суркісів. До слова, протистояння завершилось із рахунком – 1:4 на користь Динамо. Навіть часті перемоги не можуть змінити принципову думку фанатів клубу зі столиці України.
Відео провокацій фанатів Динамо
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