Краще йому це не бачити: ультрас зав'язали пам'ятнику Лобановському очі – фото
Президенту київського "Динамо" Ігоря Суркіса під час дружнього спілкування фанати клубу вказали, що краще Валерію Лобановському не бачити того, що зараз відбувається, і зав'язали очі пам'ятника біля входу на клубний стадіон.
Коли Суркісу нагадали, що Луческу скоро виповниться 75, він навів приклад Валерія Лобановського. Про це повідомляє "Главком".
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"Коли я його брав сюди в 1995-му, мені всі навколо говорили, що це вже ні на що не здатний пам'ятник. Мовляв, після Арабських Еміратів ледве ходить. Мій брат був проти призначення Лобановського і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали в чвертьфіналі та півфіналі Ліги чемпіонів", – сказав Ігор Суркіс.
Фанати зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському / Фото: "Главком"
Що відомо про призначення Луческу в Динамо: головне
- Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він почне тренувати столичний клуб з сезону 2020/2021.
- Контракт між фахівцем і командою укладено на два роки. Втім у ньому є пункт, який дозволяє продовжити договір ще на один рік.
- Сам "Містер", як його називають у футбольному світі, зізнався, що дуже сумував за Україною і мріяв сюди повернутися. Мовляв, тут у нього є велика прихильність уболівальників.
- Втім ультраси столичного клубу таким призначенням, схоже, незадоволені. Їх не влаштовує минуле румунського фахівця, а саме 12 років у донецькому "Шахтарі". Уболівальники навіть анонсували акцію протесту.