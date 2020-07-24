Президенту київського "Динамо" Ігоря Суркіса під час дружнього спілкування фанати клубу вказали, що краще Валерію Лобановському не бачити того, що зараз відбувається, і зав'язали очі пам'ятника біля входу на клубний стадіон.

Коли Суркісу нагадали, що Луческу скоро виповниться 75, він навів приклад Валерія Лобановського. Про це повідомляє "Главком".

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"Коли я його брав сюди в 1995-му, мені всі навколо говорили, що це вже ні на що не здатний пам'ятник. Мовляв, після Арабських Еміратів ледве ходить. Мій брат був проти призначення Лобановського і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали в чвертьфіналі та півфіналі Ліги чемпіонів", – сказав Ігор Суркіс.



Фанати зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському / Фото: "Главком"

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