Єдине правильне рішення: Шевченко відреагував на скасоване УЄФА повернення росіян до змагань

Восени УЄФА здійснила чимало ганебних кроків. Організація спробувала реінтегрувати росіян до міжнародного футболу, проте світова спільнота різко на це відреагувала, то ж довелося давати задню.

УЄФА вперше з початку повномасштабного вторгнення призначила російську бригаду арбітринь на міжнародний матч, а згодом вирішила, що гарною ідеєю є поставити інспектором на матч Шахтаря в ЛЧ представника Російського футбольного союзу. Апогеєм же стало повернення російських клубів до 17 років до міжнародних змагань.

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Шевченко схвально відреагував на рішення не повертати росіян до змагань

Проте два з трьох останніх пунктів реалізувати не вдалося. Після розголосу інспектор був змінений, а через ганебне рішення щодо футболістів низка країн оголосила, що бойкотуватиме матчі, то ж організації довелося терміново стабілізувати ситуацію.

Вона скасувала своє попереднє рішення та дипломатично заявила, що їй "не вдалося знайти жодного технічного рішення, яке б дозволило російським командам зіграти".

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав зміну позиції УЄФА та пояснив, чому це є єдиним правильним рішенням.

Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри. Вікова категорія немає жодного значення у питанні глобальної справедливості. Це маленький, але важливий крок. Дякую усім, хто був залучений до перемовин. Продовжуємо відстоювати інтереси України на міжнародній арені,

– написав Шевченко.

Зазначимо, що легенда українського футболу нещодавно отримав новий статус. З 26 вересня він є позаштатним радником Президента України, після чого анонсував новий благодійний матч на підтримку України.