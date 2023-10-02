У середу, 4 жовтня, Шахтар зіграє свій другий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Суперником команди Патріка ван Леувена стане бельгійський Антверпен.
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Підстава від УЄФА
Головним арбітром матчу буде словенець Раде Обренович, а офіційним делегатом – Ян Віллем ван Доп (Нідерланди). А ось інспектором матчу УЄФА обрав доволі скандального персонажа.
Ним став Мілорад Мажич, колишній сербський суддя. На даний момент 50-річний спеціаліст є керівником департаменту суддівства Російського футбольного союзу (РФС).
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При цьому Мажич працевлаштувався у країні-терористці влітку минулого року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Контракт Мілорада розрахований на два роки.
Шахтар у Лізі чемпіонів 2023-2024
- Нагадаємо, що донеччани невдало розпочали цей сезон в ЛЧ
- Команда Патріка ван Леувена у номінально домашній грі програла прямому конкуренту за вихід в плей-офф Порту (1:3)
- За гостей двічі забив Галенко та одного разу Таремі, на що "гірники" відповіли точним ударом від Келсі
- Антверпен також провалив стартовий матч, розгромно поступившись на виїзді Барселоні (0:5)
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