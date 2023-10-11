УЕФА впервые с начала полномасштабного вторжения назначила российскую бригаду арбитров на международный матч, а потом решила, что хорошей идеей является поставить инспектором на матч Шахтера в ЛЧ представителя Российского футбольного союза. Апогеем же стало возвращение российских клубов до 17 лет к международных соревнованиям.

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Шевченко одобрительно отреагировал на решение не возвращать россиян в соревнования

Однако два из трех последних пунктов реализовать не удалось. После огласки инспектор был изменен, а из-за позорного решения относительно футболистов ряд стран объявил, что будет бойкотировать матчи, так что организации пришлось срочно стабилизировать ситуацию.

Она отменила свое предыдущее решение и дипломатично заявила, что ей "не удалось найти ни одного технического решения, которое позволило бы российским командам сыграть".

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал изменение позиции УЕФА и объяснил, почему это единственное правильное решение.

Подерживаю решение УЕФА не рассматривать допуск российских команд по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене,

– написал Шевченко.

Отметим, что легенда украинского футбола не так давно получил новый статус. С 26 сентября он является внештатным советником Президента Украины, после чего анонсировал новый благотворительный матч в поддержку Украины.

Справка. Несмотря на правильное решение от УЕФА, свою ошибку над ошибками по возвращению россиян к соревнованиям не сделала ФИФА. Именно на этом акцентировал внимание Евгений Левченко, комментируя последние события.