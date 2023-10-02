Російський диктаторський режим активно використовує спорт у своїй пропаганді. І байдуже, в якому статусі участь в міжнародних змаганнях прийматиме російський спортсмен. Однак Міжнародний олімпійський комітет ніяк не реагує на відповідні зауваження та звернення. І такий стан речей, коли спортивні організації ігнорують воєнні злочини, які щодня скоює Росія, є фактично легітимізацією цієї кривавої війни проти України. А також можуть свідчити про корупцію або боягузство в керівництві цих спортивних організацій. Таку думку висловила європарламентарка Віола фон Крамон-Тободель в коментарі кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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Світ спорту не існує без політики. Ми знаємо, що особливо в Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені. І, на жаль, політика ніде не знає вікових обмежень. Дозвіл російським командам, незалежно від віку, знову брати участь у міжнародних змаганнях виглядає як повернення до нормального життя, повністю ігноруючи воєнні злочини, які Росія продовжує скоювати щодня. Потенціал для режимів Російської Федерації та Білорусі використовувати участь своїх спортсменів у пропагандистських цілях є дуже високим. Не можна дозволити Путіну та Лукашенку зловживати спортом у такий спосіб на світовій арені,

– заявила Віола фон Крамон-Тободель.

Міжнародний олімпійський комітет все ще розглядає варіант, за яким планує допускати росіян до участі в Олімпіаді-2024. Найбільш ймовірним виглядає те, що це будуть окремі "нейтральні" атлети, які будуть виступати без назви країни, а також гімну та символів. Однак це не означатиме, що вони перестануть бути росіянами та не будуть використані після цього в російській пропаганді, у тому числі й щодо війни проти України.

А поки в МОК думають, як допустити росіян до участі в Олімпіаді-2024 в Парижі, то росіяни вже отримали дозвіл на участь в Паралімпіаді-2024. А в УЄФА вирішили допустити до участі в міжнародних змаганнях усі російські збірні до 17 років. Хоча таке рішення викликало шквал критики в європейських країнах. І деякі заявили, що не будуть грати проти російських команд на турнірах.

Та в Міжнародному олімпійському комітеті, попри неодноразові звернення та заяви, не бажають дослухатися до думки, чому росіян не можна допускати до міжнародних турнірів. Зважаючи, що президентом МОК є німець Томас Бах, який в доволі дружніх стосунках з російським диктатором Владіміром Путіним, то вся ця ситуація викликає не так здивування, як огиду.

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"Разом з іншими членами Європейського парламенту я неодноразово зверталася до МОК з проханням не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях на певних умовах, у тому числі з резолюціями, листами та петиціями. До цього часу ми не отримали жодної відповіді від пана Баха, президента МОК. Допускаючи російських спортсменів до змагань, Бах і МОК, а також УЄФА, по суті, легітимізують агресивну війну проти України. Зокрема, не встановлюючи керівних принципів або правил для можливих матчів, в яких російські та українські спортсмени будуть протистояти один одному. Відсутність передбачливості та співчуття до українських спортсменів свідчить про корупцію та боягузтво", – переконана Віола фон Крамон-Тободель.