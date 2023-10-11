УЄФА вперше з початку повномасштабного вторгнення призначила російську бригаду арбітринь на міжнародний матч, а згодом вирішила, що гарною ідеєю є поставити інспектором на матч Шахтаря в ЛЧ представника Російського футбольного союзу. Апогеєм же стало повернення російських клубів до 17 років до міжнародних змагань.

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Шевченко схвально відреагував на рішення не повертати росіян до змагань

Проте два з трьох останніх пунктів реалізувати не вдалося. Після розголосу інспектор був змінений, а через ганебне рішення щодо футболістів низка країн оголосила, що бойкотуватиме матчі, то ж організації довелося терміново стабілізувати ситуацію.

Вона скасувала своє попереднє рішення та дипломатично заявила, що їй "не вдалося знайти жодного технічного рішення, яке б дозволило російським командам зіграти".

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав зміну позиції УЄФА та пояснив, чому це є єдиним правильним рішенням.

Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри. Вікова категорія немає жодного значення у питанні глобальної справедливості. Це маленький, але важливий крок. Дякую усім, хто був залучений до перемовин. Продовжуємо відстоювати інтереси України на міжнародній арені,

– написав Шевченко.

Зазначимо, що легенда українського футболу нещодавно отримав новий статус. З 26 вересня він є позаштатним радником Президента України, після чого анонсував новий благодійний матч на підтримку України.

Довідка. Попри правильне рішення від УЄФА, свою помилку над помилками стосовно повернення росіян до змагань не зробила ФІФА. Саме на цьому наголошував Євген Левченко, коментуючи останні події .